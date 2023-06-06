Kortlarda “Dunlop 100. Yıl Turnuvası” heyecanı yaşandı

Girne bölgesi tenis kulüplerinden Girne Tenis Akademisi, Dunlop firmasının 100. yılını kutlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Anıl Spor sponsorluğunda “Dunlop 100. Yıl Turnuvası” adı altında düzenlenen etkinlik yüksek katılımla Pazar günü sabah 09.00’da başladı ve akşam 20.00’ye kadar sürdü.

Etkinlikte 32 sporcu birbirleriyle karşılaşmalar yaparken turnuvada PatrickKloeffel birinci, Vlad Kim ikinci ve DenisEsipenko üçüncü oldu.

Katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupaları ve belgeleri takdim edildi.

Dunlop markasının 100. yılı anısına pasta kesildi. Akademi tarafından yapılan açıklamada Anıl Spor’a organizasyonun gerçekleşmesi için verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi.

