Basketbolda GAÜ’den şok karar

Basketbol Erkekler ProLig’in son iki yılın finalisti Girne Amerikan Üniversitesi A takımı yeni sezona katılmayacağını açıkladı.
Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy takım sosyal medya hesabından oyuncu ve teknik ekibe bir açıklama yaparak A takımın yeni sezonda olmayacağını yazdı.
Girne Amerikan Üniversitesi takımı konu ile ilgili ligde olmama yazısını Basketbol Federasyonu’na gönderecek.
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