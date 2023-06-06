Basketbolda GAÜ’den şok karar

Basketbol Erkekler ProLig’in son iki yılın finalisti Girne Amerikan Üniversitesi A takımı yeni sezona katılmayacağını açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy takım sosyal medya hesabından oyuncu ve teknik ekibe bir açıklama yaparak A takımın yeni sezonda olmayacağını yazdı.

Girne Amerikan Üniversitesi takımı konu ile ilgili ligde olmama yazısını Basketbol Federasyonu’na gönderecek.



