KKTF Plaj Tenisi-2 Noyanlar Cup başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası NOYANLAR CUP, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde İskele LongBeach de gerçekleşecek.

Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda toplamda 58 takımın mücadele edeceği turnuvada, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

Para ödüllü turnuvada iki gün boyunca çekişmeli ve zevkli mücadeleler sporseverleri bekleyecek.

