KKTF Plaj Tenisi-2 Noyanlar Cup başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası NOYANLAR CUP, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde İskele LongBeach de gerçekleşecek.
Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda toplamda 58 takımın mücadele edeceği turnuvada, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.
Para ödüllü turnuvada iki gün boyunca çekişmeli ve zevkli mücadeleler sporseverleri bekleyecek.
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