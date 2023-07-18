Gururlandırıyorlar

Nadal Akademideki turnuva öncesi GMB Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ve Başantrenörü Mustafa Ülker 'e milli görev verildi

Tenisteki gururlarımız Bekir Devran Esendağlı ve başantrenör Mustafa Ülker’e Türkiye Milli Takımından görev verildi. Nadal Akademideki Turnuva öncesinde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ve başantrenörü Mustafa Ülker ‘e milli görev verildi.

Bekir, Türkiye 12 yaş Erkek Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Mustafa Ülker de 12 Yaş Türkiye Kız Milli Takımının başında yer alacak. Temsilcilerimizin de yer alacağı Türkiye Milli Takımı, turnuva öncesinde İzmir’de kampa girecekler. Kamp sonrası aralarında Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya, Macaristan ve Letonya’nın olduğu uluslararası turnuvada Bekir sahada, Mustafa Ülker de kız takımının başında kortta, bizleri temsil edecek.

