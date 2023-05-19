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KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu’nda final günü

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KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu’nda final günü
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Finali 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 10:00 da Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanacak muhteşem maçlar ile gerçekleşecek.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Final karşılaşmalarına tüm tenis ve sporseverler Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına davetlidirler.
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU FİNAL
20 Mayıs 2023 (Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortları) Saat 10:00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
 
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