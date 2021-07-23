Hıdıroğlu’ndan, Baf’ta büyük başarı

Turgay Vural Hıdıroğlu, Baf’ta düzenlediği Aphrodite Hills Pancprian G3 2021 Turnuvasında U16 teklerde şampiyon, U18 çiftler kategorisinde ise ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) sporcusu Turgay Vural Hıdıroğlu, Kuzey’den sonra Güney’de de şampiyon oldu.

KKTF’nİn Girne’de düzenlediği Head & Shoulders Cup Tenis Turnuvasında U16 tekler kategorisinde şampiyon olan başarılı tenisçi Turgay Vural Hıdıroğlu final maçını kazanıp şampiyon olduğu gün ödül törenini bekleyemeden Baf’a gitti.

Güney Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun Baf’ta düzenlediği Aphrodite Hills Pancprian G3 2021 Turnuvasında U16 teklerde finalde rakibi David Yalanuzyan’ı 6/4 ve 6/0 ile geçerek set vermeden şampiyon oldu.

Başarılı tenisçimiz U18 çiftler kategorisinde de partneri Nikolay Zalevski ile final oynama başarısı göstererek turnuvayı iki kupa birden alarak tamamladı.

