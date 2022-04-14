Eliz Maloney’den bu kez üçüncülük

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, U.K. Pro Tenis Turnuvası’nda üçüncü oldu.
İki hafta önce Tunus’ta Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği W15 turnuvasında, çiftler kategorisinde şampiyonluk ve tekler kategorisinde yarı final oynama başarısı elde eden Eliz bu kez İngiltere’nin Warwick şehrinde 12 oyuncunun katıldığı U.K. Pro Tenis Turnuvası’nda mücadele etti.
Eliz, turnuvada içinde bulunduğu grubu birinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde turnuvanın bir numaralı seri başı İskoçyalı Maia Lumsden’e kaybetti ve üçüncülük maçına çıktı. Eliz üçüncülük maçında İngiliz Danille Dely’i 6-2, 6-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
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