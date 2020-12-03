Cumhurbaşkanlığı Kupası GAÜ’nün

Teniste 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupasını, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü 6-0 mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kazandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupasını, Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) kazandı.

2019-2020 yılı Lig Sezonunu 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(GMSK) arasında KKTF kortlarında oynanan maçlar sonucunda 6-0’lık skorla kupanın sahibi GAÜ oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara, kupa, plaket ve madalyalarını sundu.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada pandemi döneminde pandemi kuralları içerisinde spor faaliyetlerinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası turnuvası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yöneticilerini ve tenis sporcularını kutladı.

Şampiyonluk sonrası açıklamalaryapan GAÜ kurucu rektörü Serhat Akpınar; “KKTC tenis kortlarından GAÜ fırtınası geçti. Tenis takımımız KKTC şampiyonu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu. Sonuç 6-0.Değerli öğrencilerimizi, hocalarımızı ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün; “2019-2020 sezonu lig şampiyonu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu takımımız oynamış olduğu kupa maçını, lig ikincisi olan GMSK ile oynanmıştır. GAÜ Tenis Takımız 6-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştur. Tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarımızın her daim olmasını diliyorum” dedi.



