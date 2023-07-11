Özsoy yönetimi görev dağılımı yaptı

KTSYD’nin 11. Başkanı seçilen Necati Özsoy başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Necati Özsoy başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda yönetim kurulunda görev dağılımı yapılırken, yeni dönemde öncelikle yapılacak işler de konuşuldu.

Necati Özsoy başkanlığındaki Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;

YÖNETİM KURULU

Necati Özsoy Başkan

Ahmet Özyaşar Asbaşkan

Hüseyin Köprülü Genel Sekreter

Ebru Akgür Genel Sekreter Yardımcısı

Hamit Sakallı Dış İlişkiler Sorumlusu

Serkan Soyalan Mali İşler Sorumlusu

Soydan Sakallı Eğitim Sorumlusu

Ahmet Özsoy Sportif İşler Sorumlusu

Serhan Kablan Sosyal İşler Sorumlusu

Ali Yöney Üye Sorumlusu

Necati Külahlılar Tesisler Sorumlusu

Hüseyin Evliya Yedek Üye

Süleyman Rebge Yedek Üye

DENETLEME KURULU

Mustafa Özsoy

Burhan Gürkan

Ferah Barışsev

Abdullah Zaifoğlu (Yedek üye)

DİSİPLİN KURULU

Ogün Genç Kaçmaz

Hasan Ecer

Halit Dağ (Yedek üye)

Berk Akdora (Yedek üye)



ÖZSOY’DAN BASIN GÜNÜ MESAJI

Öte yandan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Basın Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olan Saded’in 1889’da yayın hayatına başladığı gün olan 11 Temmuz, “Basın Günü” olarak kutlanıyor. Saded ile başlayan Türkçe gazetelerin sayısı yıllar içerisinde artarken, adanın dört bir yanında gerçekleşen sportif faaliyetler de bu gazetelerin sayfalarında yer bulmaya başlamıştı”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin spor yazarlarının daha iyi koşullarda mesleklerini sürdürebilmesi için bugüne kadar verdiği mücadeleyi bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Özsoy, tüm basın mensuplarının Basın Günü'nü kutladı.

