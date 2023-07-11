Özsoy yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Necati Özsoy başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Yapılan toplantıda yönetim kurulunda görev dağılımı yapılırken, yeni dönemde öncelikle yapılacak işler de konuşuldu.
Necati Özsoy başkanlığındaki Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;
YÖNETİM KURULU
Necati Özsoy Başkan
Ahmet Özyaşar Asbaşkan
Hüseyin Köprülü Genel Sekreter
Ebru Akgür Genel Sekreter Yardımcısı
Hamit Sakallı Dış İlişkiler Sorumlusu
Serkan Soyalan Mali İşler Sorumlusu
Soydan Sakallı Eğitim Sorumlusu
Ahmet Özsoy Sportif İşler Sorumlusu
Serhan Kablan Sosyal İşler Sorumlusu
Ali Yöney Üye Sorumlusu
Necati Külahlılar Tesisler Sorumlusu
Hüseyin Evliya Yedek Üye
Süleyman Rebge Yedek Üye
DENETLEME KURULU
Mustafa Özsoy
Burhan Gürkan
Ferah Barışsev
Abdullah Zaifoğlu (Yedek üye)
DİSİPLİN KURULU
Ogün Genç Kaçmaz
Hasan Ecer
Halit Dağ (Yedek üye)
Berk Akdora (Yedek üye)
ÖZSOY’DAN BASIN GÜNÜ MESAJI
Öte yandan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Basın Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.
KTSYD Başkanı Necati Özsoy, mesajında şu ifadeler yer verdi:
“Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olan Saded’in 1889’da yayın hayatına başladığı gün olan 11 Temmuz, “Basın Günü” olarak kutlanıyor. Saded ile başlayan Türkçe gazetelerin sayısı yıllar içerisinde artarken, adanın dört bir yanında gerçekleşen sportif faaliyetler de bu gazetelerin sayfalarında yer bulmaya başlamıştı”
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin spor yazarlarının daha iyi koşullarda mesleklerini sürdürebilmesi için bugüne kadar verdiği mücadeleyi bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Özsoy, tüm basın mensuplarının Basın Günü'nü kutladı.
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