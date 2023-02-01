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Toyota, unvanını kaptırmadı

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Toyota 2022'de "dünyanın en çok araç satan üreticisi" unvanını korudu. Toyota, geçen yıl 10 milyon 483 bin 24 araç satışıyla Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini üçüncü yıla taşıdı

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Toyota, unvanını kaptırmadı
Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruyarak, rakibi Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirdi.
Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin 2022’ye ilişkin araç satış verileri paylaşıldı.
Toyota Motor’un araç satışları Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil edildiğinde 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 0,1 düşerek 10 milyon 483 bin 24 oldu.
Toyota, Kovid-19 pandemisi nedeniyle yarı iletkenlerde yaşanan tedarik darboğazlarına rağmen geçen yıl üretimini yüksek seviyede tutarak, bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 10 milyon 610 bin 604’e araca çıkardı.
En yakın rakibi Volkswagen’in satışları ise geçen yıl Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Rusya-Ukrayna savaşının tedarik zincirlerini bozmasının etkisiyle yüzde 7 düşerek 8,26 milyona gerilemişti.
Böylece Japon üretici Toyota, geçen yıl 10 milyon 483 bin 24 araç satışıyla Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini üçüncü yıla taşıdı.
Açıklamada, geçen yıl Kovid-19’un üretim kısıtlamalarına sebep olması, yarı iletkenlere yönelik artan talep ve diğer faktörlerin etkisine rağmen, Asya merkezli güçlü talep nedeniyle küresel satışlar neredeyse 2021 aynı seviyede kaldığına vurgu yapıldı.
 
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