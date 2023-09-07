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KKTC 4,5 G teknolojisine geçti

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Telefon ayarları konusunda sorun yaşayan müşteriler, müşteri hizmetlerinden yardım almaya yönlendirildi.

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KKTC 4,5 G teknolojisine geçti
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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından açılan ihaleyi kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell gece yarısı 4,5G hizmeti vermeye başladı. Bu geçişle birlikte internet hızı 10 kata kadar arttı.
Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 3G hizmet alan tüm müşterilerin otomatik olarak 4,5G'ye geçtiğini söyledi.

Telefon ayarları konusunda sorun yaşayan müşteriler, müşteri hizmetlerinden yardım almaya yönlendirildi.
 
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