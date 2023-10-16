Yeşilova, Azerbaycan Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Aksa Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova Spor Kulübü heyeti Azerbaycan Futbol Federasyonu’na (AFF) ziyarette bulundu.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Redif Nurel, Asbaşkan Yavuz Kutlu ve Genel Sekreter Eray Yavuk, Azerbaycan Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Alsancak Yeşilova heyeti, ziyarette Azerbaycan İSBAM başkanı Samir Adıgözelli ile görüşmede bulundu. Samir Adıgözelli ile uzun bir sohbet gerçekleştiren Alsancak Yeşilova heyeti, kendilerine gösterilen duydukları memnuniyeti yetkililere ilettiler.



