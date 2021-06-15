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Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde işletme kilit vurdu

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Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde işletme kilit vurdu

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde pandeminin başlamasından bu yana 3 bin küçük işletmenin kapandığı kaydedildi.

 Rum Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar Konfederasyonu (POVEK) “Larnaka-Mağusa” Bölge Başkanı Kiriakos Abizas, Güney Kıbrıs’ta pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayından bugüne kadar 15 ayda bölgede neredeyse 3 bin küçük işletmenin kapandığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Abizas, en büyük problemin Güney Kıbrıs’taki “Mağusa” bölgesinde olduğunu, çünkü küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizmden güç aldıklarını ifade etti.

Mevcut koşullar temelinde, bu işletmelerin yeniden faaliyet gösterebilme şansı olmadığını dile getiren Abizas, dükkanları ve genel olarak işletmeleri zora sokan esas problemin kiralar olduğunu kaydetti.

Abizas, devlet yardımıyla bile olsa bu işletmelerin faaliyet gösteremeyeceklerini ve kapanan çoğu işletmenin yeniden açılmayacağını sözlerine ekledi.

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