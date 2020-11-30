İskele Trabzonspor, Boğaziçi’nde şampiyon

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi’nde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Boğaziçi halı sahasında oynanan ve İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun başlama vuruşunu yaptığı turnuvada, 1461 İskele Trabzonspor kulübü şampiyon oldu.

1461 İskele Trabzonspor finalde Ak Garaj takımını yenerken, Ak Garaj ikinci, Yıldızlar takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyon 1461 İskele Trabzonspor kulübüne şampiyonluk kupasını Boğaziçi muhtarı Eniz Akşahin verdi.

