banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
7 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
7 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
102 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
259 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
39 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
51 0
banner529
banner570

İskele Trabzonspor, Boğaziçi’nde şampiyon

banner476

İskele Trabzonspor, Boğaziçi’nde şampiyon
BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi’nde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi.
Boğaziçi halı sahasında oynanan ve İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun başlama vuruşunu yaptığı turnuvada, 1461 İskele Trabzonspor kulübü şampiyon oldu.
1461 İskele Trabzonspor finalde Ak Garaj takımını yenerken, Ak Garaj ikinci, Yıldızlar takımı ise üçüncü oldu.
Şampiyon 1461 İskele Trabzonspor kulübüne şampiyonluk kupasını Boğaziçi muhtarı Eniz Akşahin verdi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.