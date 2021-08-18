banner583
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
53 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
15 0
 
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
68 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
30 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
37 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
banner661

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans maçları hangi kanalda?

banner476

banner666
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans maçları hangi kanalda?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği sezonda 2 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi, 2 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi grupları için mücadele verecek.

İşte FenerbahçeGalatasarayTrabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri, maç tarihleri ve maç yayıncıları:

FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Star'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynancak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.