Tatar: Pandemi var diye futbolu durduramayız

Cumhurbaşkanı ErsinTatar, yaptığı açıklamada “Pandemi nedeniyle futbol başlamadı. Ama başlamalıydı. Pandemi var diye futbolu durduramayız. Birileri futbolun başlamasına engelse de bu Sağlık Üst Kuruluna sorulmalıdır.” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği sponsorlara teşekkür gecesinde ülke futboluna yönelik açıklamalarda bulundu.

Futbolun başlaması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi: "Ülkede pandemi nedeniyle futbol başlamadı. Ama başlamalıydı. Pandemi var diye futbolu durduramayız.

Birileri futbolun başlamasına engelse de bu Sağlık Üst Kuruluna sorulmalıdır. Bugüne kadar lig başlamalıydı. Taraftarlı veya taraftarsız futbol başlamalıydı.

Yeni hükümet kuruldu. Yeni hükümet bu işe bakmalıdır. Çünkü bir an önce ligler başlamalıdır. Sponsorluk yasası da vardır. Devlet gereğini yapıyor. Sponsor olan iş adamları da katkılarıyla gereğini yapıyor."

