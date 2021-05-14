Taşkent’te halı sahası yapımı sürüyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Taşkent Spor Kulübünde Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulunun, köye kalıcı bir tesis kazandırma hedefi doğrultusunda başlattığı halı saha çalışmaları devam ediyor.

Son olarak saha zemini için gerekli olan çakılda saha içerisine dolduruldu. Bu işlemden sonra kısa süre içerisinde zeminin serilmesi için gerekli çalışmaları başlatacak olan Taşkent yönetimi, sahanın etrafını çevreleyecek, direklerin dikimini için harekete geçecek.

Taşkent Spor Kulübünün girişimleriyle imece usulü yapılan Taşkent halı sahası, Dikmen Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi ve Taşkent muhtarlıklarının katkılarıyla tamamlanacak.



