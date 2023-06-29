Su Sporları Federasyonu kulüplerinden, Yeşilyurt’a destek

Su Sporları Federasyonu’na üye -Ares Spor Kulübü -Fast Frogs S.C. -Levent Spor Yüzme Kulübü -Marlin S.C. -Lefkoşa Sanat ve Spor Gelişim Kulübü -Sharks Swimming Academy -Güçver Su Sporları Kulübü ve -Beyaz Su Sporları Kulübü basın bildirisi yayınladı.

Kulüplerin yayınladığı basın bildirisi şöyle:

“Bizler Su Sporları Federasyonu’na üye kulüpler olarak, gelinen bu süreçte kamuoyunu bilgilendirme ve görüşlerimizi ilgili mercilere duyurmak için bu basın bildirisini hazırladık:

“Devletin asli görevlerinden biri de spora ve sporcuya destek vermektir. Ancak bu desteğin var olduğunu ve/veya yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Devlete ait havuzun Spor Dairesi tarafından düzgün şekilde işletilememesi sonucunda bu görevi Su Sporları Federasyonu Başkanlığı’na verilmesi de konuya gösterilen ilginin bariz bir göstergesidir. İlgili bakanlığın yaşanılan sıkıntılara palyatif tedbirleri ve bizleri avutmak yönündeki çabaları inandırıcı bulunmamıştır.

Oy birliğiyle seçilmiş federasyon başkanı Sayın Ender Yeşilyurt’un 22 Haziran 2023'te yayımladığı basın bildirisiyle, devletin tek yüzme havuzunda yaşanan sıkıntıları dile getirmesi ve dijital kronometre cihazının (scoreboard) yaklaşık 4 yıl önce bozulmaya başladığı Spor Dairesi’ne rapor edilmesine karşın hiçbir tedbir alınmamıştır. Ender Yeşilyurt’un açıklamasındaki, dijital kronometre cihazının Kasım 2022 ‘den beridir tamamen bozulması yönündeki ifadeleri tam anlamıyla spor kulüplerinin feryadıdır.

Kullanılan zaman ölçüm cihazının çalışmaz duruma gelmesi sonucunda havuzun sürekli kapatılması ve yarışlarının yapılamaması ve bütün bunlara rağmen çözüm üretilememesi kabul edilebilir değildir.

Bizler yeni yapılması planlanan olimpik yüzme havuzunun umudu içerisinde iken mevcut yüzme havuzunun kullanılamaz hale gelmiştir.

Sayın federasyon başkanının, basın bildirisinden anlıyoruz ki, yaşanan sıkıntıların devlet yetkililerinin yeterli hassasiyeti göstermemeleri sebebi ile Yeşilyurt yakın zamanda olağanüstü genel kurula gidecektir. Devletin ihmâlkarlıkları nedeniyle yaşanan ciddi sorunların seçilmiş federasyon başkanına mal edilmesi kabul edilemez.

Eğer olağanüstü genel kurul gerçekleşecekse, aşağıda imzası olan biz kulüp temsilcileri seçilmiş başkanın görevini layıkıyla yaptığını düşünmekte ve genel kurulun ancak mevcut başkana güvenimizi tazelemek şeklinde olacağının bilinmesini isteriz. Durum kamuoyuna saygı ile duyurulur.”