Sporumuz Güner Burgul’u kaybetti

Emekli öğretmen, Gençlik Dairesi eski müdürlerinden ve Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı, Güner Burgul hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Burgul sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Güner Burgul’un vefatı hem eğitim camiasında hem de spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.Güner Burgul, bugün saat 12.00’de Lefkoşa’da defnedilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)Güner Burgul'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı:

“Hakem gözlemcisi görevini yürüten ve geçmişte MHK başkanlığıyla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eğitim birimlerinde de görev yapan Nazım Serkan Burgul'un değerli babası spor insanı Güner Burgul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

