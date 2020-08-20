Çetinkaya yeniden basketbolda boy gösterecek

Çetinkaya’da Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübü toparlamaya devam ederken, yeniden basketbol liglerine katılma kararı da alındı.
Çetinkaya ilk etapta, U20 Erkekler Ligi’nde ve Basketbol Büyük Erkekler Ligi’ne katılacak. Takımların sorumlulukları ise Kadri Alagöz ile Çağdaş Bora’da olacak.
Geçtiğimiz sezon Basketbol Büyük Erkekler Ligi’ne katılım için harekete geçen kulüp daha sonra bu kararından vazgeçmişti.
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