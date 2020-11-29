Şenkayalar Turnuvası yapıldı

Cihangir Spor Kulübünün merhum yöneticisi ve sempatizanı Ali Şenakayalar anısına tavla turnuvası düzenlendi.
CTP Lefkoşa İlçesi Cihangir Ocak Örgütü tarafından üçüncüsü düzenlenen Ali Şenkayalar Anı Tavla Turnuvası, turnuvaya ilginin yüksek olmasından dolayı Cihangir Spor Kulübünde düzenlendi.
Turnuvayı CTP genel sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de izleyerek, ödül töreninde ödüller verdiler.
Üçüncü Ali Şenkayalar Anı Tavla Turnuvasında birincilik Oktay Cihanlı’nın olurken, Ekrem Yağmuroğlu ikinci, Salih Amaoğluları üçüncü ve Hasan Topuz dördüncü oldu.