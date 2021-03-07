Salon sahipleri eylem yapacak

Spor salonu işletmecileri, bulaşın en az olduğu yer olan salonların ilk kapatılan yerlerden olduğuna dikkat çekip, eylem hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladılar

COVID 19 tedbirleri çerçevesinde kapatılan ve uzun bir süredir kapalı durumda olan spor salonlarının işletmecileri eyleme hazırlanıyorlar.

Spor salonu işletmecileri, spor salonlarının bulaş yeri olarak gösterildiğini, açılmakiçin her zaman en sona bırakıldığını ifade ederek bu duruma isyan ettiler. İşletmeciler, spor salonlarının bugüne dek bulaşın en az olduğu yerler olmasına rağmen ilk kapatılan yerlerden olduğuna da dikkat çektiler.

İşletmeciler, sağlık ve vücut direnci için spor yapılması gerektiğini vurgularken, Sağlık Bakanlığınınyapmış olduğubulaş istatistiği tablosunda en son sırada olmalarının göz ardı edilmeyeceğini umduklarını belirterek eylem hazırlığıiçerisinde olduklarını ifade ettiler.

