Erhürman: Sertoğl udevlet kurumlarından yanıt alamadı

Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun devlet kurumlarına yazı gönderip sorular sorduğunu, ancak yanıt dahi alamadığını,söylerken sen devlet olarak yanıt vermezsen, o da kendi tedbirlerini kendisi almaya başlar.” açıklamasını yaptı

CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ‘Vizyon Futbol’ programına katılarak Hüseyin Kıral ve Haldun Oktay’ın sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi.

Erhürman ülke futbolunda yaşananları ülkede yaşanan gelişmelerden ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını vurguladı ve sürecin kötü yönetilmesi sonucu çok kötü bir noktaya gelindiğini söyledi.

Futbolcuların ve antrenörlerin futbol oynamak istediklerini anımsatan Erhürman, bu konuda hükümetin sessiz ve tavırsız kaldığını belirtti. Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nun devlet kurumlarına yazı gönderip sorular sorduğunu, ancak yanıt dahi alamadığını anlatan Erhürman, “Sen devlet olarak yanıt vermezsen, o da kendi tedbirlerini kendisi almaya başlar. Otoriteler kaybolduğu anda, başka otoriteler çıkar ortaya” dedi.

Programda Kıbrıs Türk sporcusunu dünyaya açmanın yollarını bulmak gerektiği üzerinde de duran Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamı altında bir spor komitesi kuracağını yineledi. Erhürman, Komite’nin Spor Yasası gibi orta ve uzun vadeli proje gerektiren işler konusunda da Cumhurbaşkanlığı’nı beslemesi gereğine işaret etti.

Hükümetler değişse bile sporun bir devlet politikası olması gereği üzerinde duran Tufan Erhürman, 5 yıl istikrarlı görev süresi olan Cumhurbaşkanlığının bu konuların da gailesini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizde özellikle bireysel sporlarda çok sayıda başarılı sporcu bulunduğuna da dikkati çeken Erhürman, “Ödül ve teşviklerle birlikte sporcularımızın önüne yeni hedefler koyacağız. Sporcularımız bilecek ki, şunu yaparsam şu kadar teşvik alacağım. Şimdiden önüne hedef koymamız lazım. Cunhurbaşkanıbunların gailesini çekiyorsa, süreci takip eder. Doğrusu budur” dedi.

