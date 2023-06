Alsancak’ta muhteşem bir çocuk festivali yapılıyor

Bilgi için:

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan 1.MITOSHI CO Çocuk Festivali 18 Haziran Pazar günü saat 15.00’de başlayıp gece saat 22.00’e kadar devam edecek.Alsancak, Lapta, Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte adeta yok yok.Etkinliğin mesajı “Çocuk Dostu Çağdaş Kentler ve Mekanlar istiyoruz” ve bu doğrultuda festivalle farkındalık yaratılması amaçlanıyor.Festival KKTC ve Birleşik Kraliyet’te kayıtlı MITOSHI CO. LTD şirketi tarafından kurumsal sosyal sorumluluk politikasına yönelik şirket CEO’su ve ortaklarından Hassan Vahib, Ali Sabanci ve Ulaş Sabanci önderliğinde gerçekleştiriliyor ve her yıl geleneksel yapılması planlanıyor.Organizasyon, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesinin ev sahipliğinde Belediye Başkanı Fırat Ataser’in ve Evrensel Çocuk Hakları Derneğinin işbirliği ve katkıları ile Alsancak Milli Özgürlük Parkında gerçekleşecek.1.MITOSHI CO Çocuk Festivali ile ilgili yapılan açıklama şöyle:Amacımız son bir kaç yıldır gerek pandemi sürecinde gerekse son yaşanan Deprem felaketi ile toplumumuz ve özellikle de çocuklarımızın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri karşısında ailelere ve çocukları bir araya getirme ve pozitif birliktelik ve dayanışma mesajı yanında ülkemizde çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratma, mesajlar verme, iş dünyamızın ve belediyelerimizin çocuk dostu çağdaş kentler ve mekanlar oluşturma yolunda adımlar atmalarına ufak da olsa katkıda bulunmaktır.Bu festival çocuklardan oluşan Mitoshi Çocuk Hakları Komitesinin katkılarıyle ve düşünceleriyle planlanmıştır. Çocuk Hakları Festivalimizin tüm gelirlerini “Şampiyon Melekler” Derneğin bağış da bulunmak istediğimizi bildirmek isteriz.Festivalimizde çocuk oyun karakterleri yanında yüz boyama, Karagöz ve Hacivat oyunu, çocuk hakları ile ilgili resim yapma, çocuk yarışmaları zıp zıp, çocuk atölyesi, sanat, kitap, tanıtım, çocuk hikayeleri okuma, çeşitli dans gösterileri, robot gösterisi, bando müzik eşliğinde dinleti, DJ performans , konserlerimizde ise klasik müzik dinletisi grup Melotrio ve grup REVA sahne alacaktır.Festivalimizin sunumunu Radyo Juke’un deneyimli sunucusu Eda Kandulu yapacaktır.Festivalimiz MITOSHI CO. CEO’su Hasan Vahib ve Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in konuşmaları ardından çocuk hakları mesajları içeren pankartlarla çocukların sahneye çıkması, Şampiyon Melekler’imizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve 35 siyah balonun göklere bırakılmasıyla başlayacaktır.”Olgan MUSTAFAZarina Ajans-0533 875 70 40e-mail: [email protected]