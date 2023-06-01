“Omaç Başat’ın adını daha fazla gelecek nesillere aktarmamız gerek”

KTSYD Başkanı Gürkan “Omaç Başat’ın adını daha fazla gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmişi bilirsek, geleceğe daha umutla bakabiliriz. Başat’ın da spora katkısı yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerekir” dedi

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün dokuzuncu yılında kabri başında düzenlenen anma töreni ile anıldı. Lefkoşa kabristanlığında KTSYD organizasyonunda düzenlenen törene Başat’ın ailesi, spor yazarları, meslektaşları, görev yaptığı Voleybol Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu ve Milli Olimpiyat Komitesi ile sevenleri katılım gösterdi.

GÜRKAN: BAŞAT’IN SPORA KATKISI YENİ NESİLLER TARAFINDAN DA BİLİNMESİ GEREKİR

Törende açılış konuşmasını yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Omaç Başat’ı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yılında saygı ve özlemle andıklarını dile getirdi. “Ülke sporuna verdiği hizmetlerden dolayı yokluğunda geçen zaman, onun eksikliğini daha da artırıyor” diyen Gürkan, “Onunla birlikte KTSYD yönetiminde çalışma şansına erişmiş biri olarak, adını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl önemli hizmetler verdiği Milli Olimpiyat Komitesi, voleybol ve masa tenisi federasyonları, spor yazarları ailesinin anma töreninde bir arada olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Beraber hareket ederek Omaç Başat’ın adını daha fazla gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmişi bilirsek, geleceğe daha umutla bakabiliriz. Başat’ın da spora katkısı yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerekir” dedi.

BAŞAT: KIBRIS TÜRK GENÇLİĞİNE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER VERDİ

Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat yaptığı konuşmada babasının görev aldığı tüm kurumları görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Babasının 1975 yılında Masa Tenisi Federasyonu başkanıyken dönemin Spor Dairesi Müdürü tarafından Su Sporları Federasyonu’na başkanlık etmesini istediğini aktaran Arkın Başat, bu federasyonda da yaptığı çalışmalarla da yeni sporcuların yetişmesini sağladığını belirtirken, “ Yokluklar içerisinde bir sporu canlandırmaya çalıştı. Kıbrıs Türk gençliğine çok büyük hizmetler verdi. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

SAPSIZOĞLU: ALDIĞI GÖREVLERDE YAPTIKLARI GURUR VERİCİ

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Hasan Sapsızoğlu yaptığı konuşmada “Omaç abimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke sporuna hizmet etmek, özellikle ambargolar altında çok büyük sıkıntılar içermektedir. Günümüz teknolojik ortamda bile bizler görev aldığımız kurumlarda bu kadar zorluk içerisinde çocuklarımızı sporun içerisinde tutmaya çalışırken, geçmiş dönemlerde ülke sporuna mâl olmuş Omaç abimiz gibi değerli insanların verdiği mücadeleyi az çok kestirebiliyoruz” dedi. “Aldığı görevlerde yaptıkları gurur verici” diyen Sapsızoğlu, “Bizlere düşen görev ise onların isimlerini, yaptıklarını gelecek kuşaklara elimizden geldiğince aktarabilmek. Bunu yapabilirsek bizler de mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

BEKİROĞULLARI: MİSYONUMUZ BIRAKTIĞI BAYRAĞI DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları konuşmasında sözlerine “Omaç Başat ülke sporuna, sadece federasyonlar değil, gençliğimize büyük katkıları olan biriydi” diyerek başladı. “Bana göre erken aramızdan ayrıldı. Yapacak daha çok şeyleri vardı diye düşünüyorum” diyen Bekiroğulları, “Kendi camiam adına konuşacak olursam, eğer O olmasaydı, bugün Masa Tenisi Federasyonu süreç içerisinde biraz daha uzun bir şekilde hayata geçerdi diye düşünüyorum. O’nun önderliğinde federasyon kuruldu ve bugünlere geldi. Bıraktığı izler, yadırganacak izler değil. Bizlerin misyonu da onun bıraktığı bayrağı daha ileriye götürmek” şeklinde konuştu.

KAYA: BU TARZ SPOR ADAMLARININ ÜLKEMİZDE ÇOK DAHA FAZLA OLMASI GEREK

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Omaç Başat’ın Kıbrıs Türk sporunun en değerli, en renkli simalarının başında gelen bir isim olduğunu söyledi. “Hayatta olduğu süreç içerisinde birçok federasyonun gerek kuruluş aşamasında görev yapmış, bunun yanında yalnızca yöneticilik kapsamında değil aynı zamanda spor yazarlığı, MOK görevlerini de ifa etmişti” diyen Kaya, “Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu tarz spor adamlarının ülkemizde çok daha fazla olması gerekmektedir. Çünkü o zor dönemde zorluklarla mücadele etmesine rağmen birçok federasyonun hayata geçirilmesinde büyük katkıları olmuştur. Kendisini tekrardan rahmetle anıyorum” dedi.

Anma töreni din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.

