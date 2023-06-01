banner913
banner932
Acapulco Resort Otel ödüller kazandı!
Acapulco Resort Otel ödüller kazandı!
42 0
Alayköy’de yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy’de yarın elektrik kesintisi olacak
15 0
 
Hayat Kime Güzel oyunu yarın ve cumartesi KHYD yararına sahnelenecek
Hayat Kime Güzel oyunu yarın ve cumartesi KHYD yararına sahnelenecek
13 0
Polise bıçak çekti
Polise bıçak çekti
71 0
Merit Lefkoşa Otel'in gurur gecesi
Merit Lefkoşa Otel'in gurur gecesi
147 0
Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
20 0
"Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri dün akşam yapıldı
17 0
banner915

Cimnastik Salonu, Özel Güvenlik Sistemleriyle daha güvenli

banner476

banner825
Cimnastik Salonu, Özel Güvenlik Sistemleriyle daha güvenli
banner931
KKTC Cimnastik Federasyonu Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun uzun zamandır var olan güvenlik kameraları sorunu çözüldü.
Güvenlik kameraları olmamasından ötürü sıkıntılar yaşamakta olduklarını belirten KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, bu sıkıntıların giderilmesi ve çalışmaların dijital ortamda takip edilebilmesi için Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’in federasyona kamera hediye ettiğini söyledi.
Çocukların güvenliği için salona kamera kayıt cihazı ve 8 adet kamera hediye edildiğini belirten Hasan Sapsızoğlu, federasyonun çok ihtiyacı olan kamera sistemini kendilerine hediye eden Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’e direktörler Nurettin Çırakoğlu ve Ali Çırakoğlu’na cimnastik ailesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.