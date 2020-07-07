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Okçuluk genel kurulu yapacak

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Okçuluk genel kurulu yapacak

Okçuluk Federasyonu’nun mali raporun ve faaliyet raporunun sunulacağı,3.Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı, 09Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan, federasyonun idari binasında yapılacak.

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi,genel kurul ile ilgili yaptığı açıklamada; “Federasyonun 3. Olağan Mali Genel Kurulu toplantısına, üyelik yükümlülüklerini tamamlayan üyelerin katılabileceğini ve kulüpleri genel kurulda temsil edecek kişilere, yetkilendirme yazısı vermeleri gerektiğini belirtti.”

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