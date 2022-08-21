Kuzey Kıbrıs Yüzme Federasyonu’ndan kınama

Olimpizm, dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzeri farklılıkları spor yoluyla ortadan kaldırmaktır. Olimpizm sayesinde bu değerler dünya çapında benimsenir ve yaygınlaşır. Olimpizm, ilkelerini spordan alan bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Sporun olmadığı yerde Olimpizm de yoktur. Olimpizm spor ile insani değerleri bağdaştırır.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 34. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı organizasyon komitesini KINIYORUZ.
Uluslararası bir yarış olduğu ifade edilen 2400 sporcunun katıldığı, 1200 'ünün yabancı olduğu bir yarışta Genel Klasman Birincisi olan sporcumuza kendi ülke bayrağını Rusya Ukrayna savaşını bahane ederek açtırmayan zihniyeti kınıyoruz.
DOĞUKAN’DAN AÇIKLAMA
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışını birinci tamamlayarak göğsümüzü kabartan Doğukan Ulaç ise yarışma sonrasında kısa bir değerlendirme yaptı. Ulaç’ın paylaşımı şöyle:
34. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışını 00:48.13 ile ve genel klasman 1. Liği ile,2018 deki başarımı tekrarlayabildiğim için çok mutluyum.. Kıbrıs Türk gençliğine fırsat verilirse yapamaycağı şey yokdur… Benden ayrı Diğer yüzücülerimizi de tebrik ediyorum.. MERT TÜRSOY 00:55.06 lık derecesi ile 14-18 yaş grubunda 24. Erkekler Genel Klasmanda ise 38. Olmuştur. Nermin Ulaç ise 01:07.16 ile 19-24 yaş grubunda 9. Bayanlar Genel Klasmanda 92. Olmuştur. Bayrak Konusuna gelince Seremonide hiçbir ülkenin bayrağı açılmaması hususunda ricada bulunuldu,bu yüzden bayrağımızı dalgalandıramadım..Sebebi Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sporun Siyasete karışmaması gerektiği diye açıklanmıştır..
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