Chelsea'ye Leeds United şoku

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu

Leeds şehrindeki Elland Road Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk eden Leeds United, 33. dakikada Brenden Aaronson'un ve 37. dakikada Rodrigo'nun golleri ile maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

Maçın 69. dakikasında Jack Harrison ile bir gol daha bulan Leeds United, maçı 3-0 kazandı.

Chelsea'de Kalidou Koulibaly, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçında ise, Brighton & Hove Albion, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi.



