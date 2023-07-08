Tiny Kox'tan talihsiz değerlendirme

Tiny Kox Rusya’nın Ukrayna işgali ile Barış Harekâtı arasında paralellik kurdu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Barış Harekâtı ile Rusya’nın Ukrayna işgali arasında paralellik kurarak “Türk askerinin Kıbrıs’tan gitmesi gerektiğini” iddia etti.

Filelefthros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kox yukarıdakileri, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Kıbrıs sorununu Avrupa Konseyi gündemine getiren Hristodulidis’i takdir ettiğini söyleyen Kox “AKPM Konsey üyesi bir devlet işgale uğradığında geçmişte olmuş benzer durumlara kayıtsız kalmamalıyız. Kıbrıs sorununun çözümünden yeniden söz etmeye başlama zamanıdır, daha fazla beklememeliyiz” ifadelerini kullandı. Kox,Hristodulidis’in çözüm vizyonuna destek verdi.

Kox’un dün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmayı kutlayan ve AKPM Genel Kurulu’na katılma davetini kabul eden Hristodulidis ise bir süre önce katıldığı İrlanda’daki AKPM toplantısını “Avrupa’nın geleceği açısından tarihi” diye niteledi. Güney Kıbrıs’ın AKPM üyesi olarak Konsey’in özellikle bu konjonktürde ve Rusya’nın Ukrayna işgali gibi meydan okumalardaki çalışmalarına desteğini sürdüreceğini belirtti.

Kox’un Hristodulidis’i AKPM Genel Kurulu’na katılmaya davet ettiği, Hristodulidis’in daveti kabul ettiği kaydedildi.

