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KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu 23 Temmuz’da yapılacak

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KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu 23 Temmuz’da yapılacak
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Olağan Mali Genel Kurulu 23 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’deki genel merkezinde yer alacak genel kurul saat 10.30’da başlayacak. Genel kurul gündemi şu şekilde:
 
Genel Kurul Gündemi
1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2. Divan Kurulu’nun oluşumu
3. Faaliyet raporunun okunup üyelerin onayına sunulması
4. Mali raporun okunup üyelerin onayına sunulması
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış
 
Tarih: 23 Temmuz 2022 Cumartesi
Yer: KTSYD Genel Merkezi (Raif Denktaş Caddesi, Göçmenköy)
Saat: 10.30
 
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