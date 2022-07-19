İskele’de U11 Minikler Futbol Turnuvası yapılacak

Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvasında 8 takım mücadele edecek

L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası 22 Temmuz Cuma günü yapılıyor. İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirilecek olan U11 minikler futbol turnuvasında 2011 doğumlu sporcular mücadele edecek.

8 TAKIM KATILIYOR

U11 minikler futbol turnuvasına ev sahibi L.Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, Miracle Değirmenlik, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon olmak üzere toplam 8 takım katılıyor.

2 GRUP TEK DEVRELİ LİG

22 Temmuz Cuma günü İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirilecek olan U11 minikler futbol turnuvası 2 grupta dörderli takımlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Turnuvada A grubunda Gençler Birliği, Çetinkaya, Cihangir, Mormenekşe, B grubunda ise Mağusa Türk Gücü, Miracle Değirmenlik, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon takımları yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar yarı final yükselecek. L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası açılış maçında A grubunda Gençler Birliği ile Mormenekşe, B grubunda ise Miracle Değirmenlik ile Yeniboğaziçi takımları karşı karşıya gelecek.

ÖDÜL TÖRENİ

L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek takımlara ödülleri İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, L.Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş ve yönetim tarafından verilecek.

Maç Programı Şöyle :

17:15 A Grubu Mormenekşe-Gençler Birliği

17:15 B Grubu Miracle Değirmenlik-Yeniboğaziçi



17:35 A Grubu Çetinkaya-Cihangir

17:35 B Grubu Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trabzon



17:55 A Grubu Cihangir-Mormenekşe

17:55 B Grubu 1461 İskele Trabzon-Miracle Değirmenlik



18:15 A Grubu Gençler Birliği-Çetinkaya

18:15 B Grubu Yeniboğaziçi-Mağusa Türk Gücü



18:35 A Grubu Çetinkaya-Mormenekşe

18:35 B Grubu Mağusa Türk Gücü-Miracle Değirmenlik



18:55 A Grubu Cihangir-Gençler Birliği

18:55 B Grubu 1461 İskele Trabzon-Yeniboğaziçi

19.15 Yarı Final (A1-B2)

19:15 Yarı Final (B1-A2)

19:35 3-4.lük Maçı

19:50 Final - 1-2.lik Maçı

20:05 Ödül Töreni

