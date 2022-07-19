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İskele’de U11 Minikler Futbol Turnuvası yapılacak

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Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvasında 8 takım mücadele edecek

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İskele’de U11 Minikler Futbol Turnuvası yapılacak
L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası 22 Temmuz Cuma günü yapılıyor. İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirilecek olan U11 minikler futbol turnuvasında 2011 doğumlu sporcular mücadele edecek.
8 TAKIM KATILIYOR
U11 minikler futbol turnuvasına ev sahibi L.Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, Miracle Değirmenlik, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon olmak üzere toplam 8 takım katılıyor.
2 GRUP TEK DEVRELİ LİG
22 Temmuz Cuma günü İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirilecek olan U11 minikler futbol turnuvası 2 grupta dörderli takımlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Turnuvada  A grubunda Gençler Birliği, Çetinkaya, Cihangir, Mormenekşe, B grubunda ise Mağusa Türk Gücü, Miracle Değirmenlik, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon takımları yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar yarı final yükselecek. L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası açılış maçında A grubunda Gençler Birliği ile Mormenekşe, B grubunda ise Miracle Değirmenlik ile Yeniboğaziçi takımları karşı karşıya gelecek.
ÖDÜL TÖRENİ
L.Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek minikler U11 futbol turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek takımlara ödülleri İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, L.Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş ve yönetim tarafından verilecek.
Maç Programı Şöyle :
17:15 A Grubu Mormenekşe-Gençler Birliği
17:15 B Grubu Miracle Değirmenlik-Yeniboğaziçi
 
17:35 A Grubu Çetinkaya-Cihangir
17:35 B Grubu Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trabzon
 
17:55 A Grubu Cihangir-Mormenekşe
17:55 B Grubu 1461 İskele Trabzon-Miracle Değirmenlik
 
18:15 A Grubu Gençler Birliği-Çetinkaya
18:15 B Grubu Yeniboğaziçi-Mağusa Türk Gücü
 
18:35 A Grubu Çetinkaya-Mormenekşe
18:35 B Grubu Mağusa Türk Gücü-Miracle Değirmenlik
 
18:55 A Grubu Cihangir-Gençler Birliği
18:55 B Grubu 1461 İskele Trabzon-Yeniboğaziçi
19.15 Yarı Final (A1-B2)
19:15 Yarı Final (B1-A2)
19:35 3-4.lük Maçı
19:50 Final - 1-2.lik Maçı
20:05 Ödül Töreni          
 
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