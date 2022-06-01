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“Medyada etik” konuşuldu

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KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Mayıs Salı günü düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Baturay, medyada etiğin önemini vurguladı

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“Medyada etik” konuşuldu
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Koordinatörü, gazeteci ve akademisyen Ali Baturay’ın konuşmacı olduğu “Medyada Etik” konulu panel düzenledi.
KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Mayıs Salı günü düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Baturay, medyada etiğin önemini vurguladı.
BATURAY: MEDYA ETİĞİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUR
Medya etiğinin, evrensel yaşama saygı, hukukun üstünlüğü ve yasallık gibi değerleri teşvik edip, savunduğunu söyleyen Baturay, yeni medyanın çok sesliliği getirdiğini ve son yıllarda medyada meydana gelen ekonomik dönüşümü değerlendirdi.
Etik konusunun yalnızca medya ile ilgili değil, başta memleketin meselesi olduğunu ve kolay çözülmeyeceğinin altını çizen Baturay, konunun özellikle dijital medyanın gelmesiyle içinden çıkılamaz bir noktaya geldiğini işaret etti.
Medya etiği anlamında yaşanan sıkıntıları da örneklerle yorumlayan Baturay, haberde yanıltmanın, manşetlerdeki reklam aldatmacasının, medyadaki nefret söylemlerinin başlıca sorunlar olduğuna dikkat çekti.
GÜRKAN: EĞİTİM ÇALIŞMALARIMZ DEVAM EDECEK
Panelin ardından bir konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Medyada Etik” başlıklı oturumun, eğitim çalışmaları dizisinin ilk ayağı olduğunu ve devamının geleceğini vurgularken, bu oturumları, diğer basın örgütleri ile istişarelerle düzenlediklerini ve tüm basın emekçilerine açık olduğunu söyledi.
Panelin sonunda Ali Baturay’a KTSYD’nin eğitim faaliyetlerine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.        
 
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