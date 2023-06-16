KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden örnek davranış

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 2.Başkent Kupası U15 Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nın tüm gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 4-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2.Başkent Kupası U15 Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nın tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden verilen bilgiye göre, organizasyonu düzenleyen Hüseyin Eryaman 114 bin 200 TL tutarındaki geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın ve Kurucu Üye Murat Aktuğralı’ya teslim etti.

Hüseyin Eryaman yaptığı açıklamada, organizasyona katkı koyan tüm sponsorlara ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar'a teşekkür ederek, çocukların anısını yaşatmak için kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne yapılan her bağışın önemli ve değerli olduğunu, bu duyarlılığı her zaman göstereceklerini belirtti.

