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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Başkan Tolga Ahmet Raşit oldu.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görevler şu şekilde dağıtıldı: 
“Tolga Ahmet Raşit: Başkan, Cengiz Gülmez: Başkan Vekili, Ahmet Bayram Sefer: Genel Sekreter, Servet Şahan: Asbaşkan (Mali İşler Sorumlusu), Ahmet Aktunç: Asbaşkan (Sosyal İşler Ve Gazimağusa Bölge Sorumlusu),
Cenk Soner: Fenerbahçe Spor Kulübü İle İlişkiler Sorumlusu, Öykü Akcan: Hukuk İşleri Sorumlusu, Nazan Yücetürk: Basın Ve Sosyal Medya Sorumlusu-Genel Sekreter Yardımcısı, Orçun Bayram: Darts Takımı Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu, Erkan Dönmez: Sayman-Veznedar, Deniz Demircioğlu: Sosyal İşler Ve Organizasyon Sorumlusu, Belgan Koral: Bilgi İşlem Sorumlusu, Besim Alpözgen: Güzelyurt Bölge Sorumlusu, Tolga Öztürk: Satın Alma Ve Lokal Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu, Yusuf Kande: Girne Bölge Sorumlusu, Kemal Kamacıoğlu: Yapı Ve İnşaat İşleri Sorumlusu, Hüseyin Gazi: Hukuk İşleri Sorumlu Yardımcısı, Remziye Siham: Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu, Hasan Alpözgen: Sosyal İşler Ve Organizasyon Sorumlu Yardımcısı-Basın ve Sos. Med. Sor. Yrd, Sertaç Akdemir: İskele Bölge Sorumlusu, Cemal Yazır: Lefkoşa Bölge Sorumlusu-Basın Ve Sos. Med. Sor. Yrd., İzem Çağlan: Kadın ve Gençlik Kolları Örgütlenme Sorumlusu.”
 
 
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