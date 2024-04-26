Kıbrıslı Türk sporcular uluslararası arenada boy gösteriyor

Kıbrıslı Türk Jiu-Jitsu sporcuları Nisan ayı içerisinde düzenlenen, birçok ülkeden yoğun katılımları olan son derece önemli 3 ayrı uluslararası turnuvada yarışıp, çok başarılı sonuçlar aldılar.

Turnuvalarda alınan sonuçlar şu şekildedir;

AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) – Continental European (İstanbul)

Mehmedali İlkman – Siyah Kuşak / -94 kilo. Altın Madalya

Hazar Şakar – Mavi Kuşak / -94 kilo. Gümüş Madalya

Bertuğ Tekakpınar – Mavi Kuşak / 120 kilo. Gümüş Madalya

Mehmedali İlkman AJP de art arda almış olduğu başarılı sonuçlardan sonra AJP siyah kuşak sıralamasında Dünya genelinde 5. Sıraya yükseldi.

Conquer The Mats - Cyprus Spring Open (Güney Kıbrıs/Kıbrıs Cumhuriyeti)

Berk Ekensoy – Gi/ Siyah Kuşak / -77 kilo. Altın Madalya

Berk Ekensoy – NO-GI/ Siyah Kuşak / -77 kilo Altın Madalya

Mustafa Bürüncük – NO-GI/ Mor Kuşak / - 67 kilo Bronz Madalya

Submissionism Athens (Atina)

Mustafa Bürüncük – Pro / -74 kilo Altın Madalya.

