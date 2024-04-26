Kıbrıslı Türk sporcular uluslararası arenada boy gösteriyor

Kıbrıslı Türk Jiu-Jitsu sporcuları Nisan ayı içerisinde düzenlenen, birçok ülkeden yoğun katılımları olan son derece önemli 3 ayrı uluslararası turnuvada yarışıp, çok başarılı sonuçlar aldılar.
Turnuvalarda alınan sonuçlar şu şekildedir;
AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) – Continental European (İstanbul)
Mehmedali İlkman – Siyah Kuşak / -94 kilo. Altın Madalya
Hazar Şakar – Mavi Kuşak / -94 kilo. Gümüş Madalya
Bertuğ Tekakpınar – Mavi Kuşak / 120 kilo. Gümüş Madalya
Mehmedali İlkman AJP de art arda almış olduğu başarılı sonuçlardan sonra AJP siyah kuşak sıralamasında Dünya genelinde 5. Sıraya yükseldi.
Conquer The Mats - Cyprus Spring Open (Güney Kıbrıs/Kıbrıs Cumhuriyeti)
Berk Ekensoy – Gi/ Siyah Kuşak / -77 kilo. Altın Madalya
Berk Ekensoy – NO-GI/ Siyah Kuşak / -77 kilo Altın Madalya
Mustafa Bürüncük – NO-GI/ Mor Kuşak / - 67 kilo Bronz Madalya
Submissionism Athens (Atina)
Mustafa Bürüncük – Pro / -74 kilo Altın Madalya.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.