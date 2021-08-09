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Kalkanlılı avcılardan doğaya katkı

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Kalkanlılı avcılardan doğaya katkı
Kalkanlı Avcılık ve Atıcılık Derneği bölgede bulunan iki adet pınarı daha doğa ve yaban hayatına kazandırdı.
Kalkanlı bölgesindekiyaban hayatınınsıcak Yaz günlerinde susuzluğunu giderecek olan 2 pınar ile birlikte bölgedeki pınar sayısı 13’e yükseldi. Avcılık Federasyonunun da destek verdiği projeyi, Kalkanlı Avcılık ve Atıcılık Derneği ve üyeler gerçekleştirirken, operatör olarak Yusuf Çakır,pınarın ortaya çıkarılmasına büyük katkı koydu.
 
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