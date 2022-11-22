Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu için ilk olarak Sabah Gazetesi'nde tören yapıldı.

Uluç'un naaşı daha sonra Zincirlikuyu Camisi'ne götürüldü. Buradaki törende, siyaset, sanat, spor ve medya dünyasından birçok isim Uluç'un ailesinin acısını paylaştı..

Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.

Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



