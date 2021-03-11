Haspolat’ta salon tepkisi

Haspolat’ta yıllardır kullanılmaz halde olan ve öncelik kullanım hakkı Haspolat Spor Kulübüne ait olan spor salonunun,kimsenin haberi olmadan, köylünün tanımadığı kişiler tarafından tadilata başlanması tepkiyle karşılandı.

Tadilatın başladığını gören köy halkı, olayı köy muhtarı Asım Egemen’e bildirdi. Muhtar Asım Egemen’in yanı sıra Haspolat Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım’ın da haberinin olmadığı tadilattan, Spor Dairesi’nin de haberininvolmadığı anlaşıldı.

Konuyu Lefkoşa Türk Belediyesine ileten muhtar Asım Egemen’in çağrısı üzerine Lefkoşa Türk Belediye ekipleri olaya hemen müdahale ederek, salon tadilatını mühürledi.

