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Golfte birincilikler, Mustafa Sedat ile Soner Yetkili'nin

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Korineum Golf Sahası’nda gerçekleşen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Golf Turnuvası Net Birincisi Mustafa Sedat, Gross Birincisi Soner Yetkili

Golfte birincilikler, Mustafa Sedat ile Soner Yetkili'nin
18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:50

Esentepe Korineum Golf & Beach Resort Sahası’nda bugün gerçekleşen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Golf Turnuvası Net Birincisi 33 Net puan ile Mustafa Sedat oldu. Stableford Formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan turnuvada 32 Puan ile Süha Akpınar ikinci olurken, Steve Knight yine 32 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Tunuva’nın Gross Birinciliğini ise 28 Puan ile Soner Yetkili kazandı.

Kadınlarda en uzun Vuruş ödülünü Eillen  Brader alırken, erkeklerde en uzun vuruş ödülünü Soner Yetkili aldı.

Bayrağa en yakın vuruş ödülünü ise Claire Moorley aldı.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Asbaşkan Hasan Kasapoğulları tarafından takdim edildi.

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