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Mağusa'da gizli emirname toplantısı

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Mağusa'da gizli emirname toplantısı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:05

Başbakan Ersin Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye ekipleri ile sadece UBP"li belediye meclis üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Tatar'ın 150 paydaşın onayıyla hazırlanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı'nı resmi gazeteye göndermeyerek büyük bir krize yol açmasının ardından, şimdi de emirname konusunda sular durulmuyor.

DİĞER MECLİS ÜYELERİ KIZGIN

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirilen toplantıyı öğrenen diğer meclis üyeleri büyük tepki gösterdi.

İsmail Arter'in ne amaçlı gizli kapaklı toplantı yaptığını sorgulayan meclis üyeleri, toplantı içeriğinin kamuoyuyla paylaşılması gerekritiği yönünde konuştukları öğrenildi.

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