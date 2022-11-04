Cimnastik Federasyonu, Sivil Savunma Teşkilatı ve Geçitkale Belediyesinin ortak girişimleri ve katkılarıyla Geçitkale’ye de cimnastik salonu kazandırıldı

KKTC Cimnastik Federasyonunun 10bin çocuğa ulaşma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar sürerken, Geçitkale’ye de cimnastik salonu kazandırıldı.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğinin antrenmanlarını yapmaya başladığı salonun açılış töreni gerçekleştirildi. Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale’ye de cimnastik salonu kazandırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kırsaldaki çocuklarımız için tüm imkansızlıklara rağmen güç birliği yaparak onlara hak ettikleri ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçitkale’de bulunan Sivil Savunma Teşkilatına bağlı alanın Cimnastik Federasyonumuzun kullanımına verilmesiyle birlikte, Geçitkale Belediyesinin desteği ve cimnastik federasyonumuzun katkıları ile çocuklarımıza güzel bir salon kazandırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu güzelliğin oluşmasında destek vererek emeği geçen Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve ekibine, Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş ve ekibine, sponsorlarımıza, ailelerimize ve destek veren herkese çok teşekkür ederiz.



