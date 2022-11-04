DAÜ’de “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Spor Fizyoterapistleri Derneği iş birliğinde “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” dün, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Söz konusu açılış törenine Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

GÜNCEL ÇALIŞMALAR PAYLAŞILACAK

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende konuşan DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, kongrede spor yaralanmalarındaki son güncel çalışmaların paylaşılacağı bilgisini verdi. Kongre programı hakkında detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Kırmızıgil, kongrede adada bulunan uluslararası öğrenci ve fizyoterapistlere yönelik İngilizce sunumlar da yapılacağının altını çizdi.

Ardından konuşan Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı ve Kongre Başkanlarından Prof. Dr. Gül Baltacı, Spor Fizyoterapistleri Derneği’nin 23 yıl önce kurulduğunu belirterek, kongrenin verimli geçeceğine inandığını aktardı. Prof. Dr. Baltacı, kongrede spor fizyoterapistlerinin öğretici, donanımlı, bilgi içeriği yüksek, kanıta dayalı bilgileri paylaşacağını vurguladı. Kongrenin özenle hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Baltacı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Malkoç ise konuşmasında katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, yüz yüze kongre gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Malkoç, DAÜ’de sağlık alanında açılan ilk fakülte olma özelliğini taşıdıklarını aktardı. Kaliteden ödün vermeden çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Malkoç, sağlık bilimcileri yetiştirirken hedeflerinin kıyas yapabilen, problem çözen, inovasyonlar geliştiren ve bunu araştırmalarla destekleyen sağlıkçılar yetiştirmek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



