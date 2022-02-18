Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü fidan dikme etkinliği düzenliyor

Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü geçtiğimiz yıllarda Kalkanlı Tepebaşı arasında çıkan yangında tamamen yanan bölgeleri ağaçlandırmak için etkinlik düzenliyor.2021 yılı başı itibariyle Bisiklet Federasyonuna resmi kayıtlarını tamamlayan Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü çocuklarla, gençlerimizin doğa sevgisi içinde spor yapmaları için çalışmalarına başladı.Derneğin 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ilk etkinlik ise 20 Şubat Pazar günü Kalkanlı Tepebaşı arasında yangında kaybettiğimiz ağaçların yerine yenilerini dikmek olacak.“2022 yılı içinde yapmayı planladığımız sosyal kültürel faaliyetlere fidan dikme etkinliği ile başlıyoruz.Geçtiğimiz yıllarda Kalkanlı Tepebaşı arasında çıkan yangında tamamen yanan bölgeleri ağaçlandırmak için yola çıkan Gara Duman Bisiklet Sporları Kulübü 20 Şubat Pazar günü Kalkanlı Piknik Alanı ile Tepebaşı arası yolun sağ kısmında (yanan bölge) 10:00 – 11:30 saatleri arasında Fidan Dikme Etkinliği gerçekleştirecektir.Etkinliğimize doğayı seven çocuklarına yeşil bir gelecek bırakmak isteyen herkesi bekliyoruz.”