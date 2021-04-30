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Futbol camiasından Sapsızoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

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Futbol camiasından Sapsızoğlu’na hayırlı olsun ziyareti
Cihangir Futbol Kulübü eski başkanı ve Futbol Kulüpleri Birliği as başkanı Aytaç Karavezirler ile Cihangir Futbol Kulübü as başkanı Kamber Kurt, yenilenmiş Dr Küçük Cimnastik Salonuna hayırlı olsun dileklerini iletmek için Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nu ziyaret ettiler.
Ziyarette Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon yönetimi olarak bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonraki süreçteki hedeflerini,Aytaç Karavezirler ile Kamber Kurt’a aktardılar.
Cimnastik ile futbol arasındaki bağın güçlendirilmesinin de konuşulduğu ziyaret sonrasında Hasan Sapsızoğlu,Aytaç Karavezirler ile Kamber Kurt’a ziyaretten ötürü teşekkür etti.
 
 
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