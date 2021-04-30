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Aydoğan: Çocuklarımız imkânları bol günleri hak ediyor

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Basri Aydoğan “Eski yönetimden kalan borç nedeniyle gelirlerimize temlik kondu. Ödedik. Şimdi yine mahkemelik olduk. Çocuklarımız borçsuz, imkânları bol günleri hak ediyor. Çocuklarımız için savaşmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Aydoğan: Çocuklarımız imkânları bol günleri hak ediyor
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan, federasyonun geçmiş yönetimden kalan borç nedeniyle yeniden mahkemelik olması ve gelirlerine yeniden el konulacak olması durumuna tepki gösterdi.
Basri Aydoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Biz Cimnastik Federasyonunun özerkliğe kavuşturup devir alırken mali raporlarda borçsuz olarak devraldık.
Geçen sene eski yönetimden 120.000 TL artı faizler ile bir borç çıktı. Gelirlerimize temlik kondu. Ödedik. Şimdi yeni borçtan dolayı mahkemelik olduğumuzu öğreniyoruz. Yine aynı yönetimden kalan bir borç arkasından daha ne çıkacak merakla bekliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. 
Ama biz bunun altından da kalkarız.Çünkü daha yapacak çok işimiz var. Çocuklarımız borçsuz, imkânları bol ve başarı dolu günleri hak ediyor. Çocuklarımız için savaşmaya devam edeceğiz.”
 
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