Estonyalı milli yüzücü Merle ülkemizde

Estonyalı milli yüzücü, Miami'de Dolphins Rainbow Yüzme Kulübü'nde yüzme antrenörlüğü yapan ve Deniz Kızı olarak bilinen MerleLiivand, yeni rekor denemesi için hazırlık kampı yapmak ve bir takım resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi

Amerika Miami'de Dolphins Rainbow Yüzme Kulübü'nde yüzme antrenörlüğü yapan ve Deniz Kızı olarak bilinenMerleLiivand, yeni rekor denemesi için hazırlık kampı yapmak ve bir takım resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

30 yaşındaki Okyanus Elçisi ve doğa gönüllüsü Vikingli MerleLiivand, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu da ziyaret ederek, daha sonraki zamanlarda ortak çalışmalar yapılabilmesi konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Estonyalı milli yüzücü, 4.Kademe Amerikan Yüzme Antrenörleri Derneği üyesi yüzme antrenörü, model, girişimci,triatletve bir Guiness Dünya Rekortmeni olan Merle,son günlerde müthiş bir başarıya daha imza attı.30km mesafeyi ellerini kullanmadan yalnızca ayakları ve bacaklarıyla yüzerek geçen Merle, Deniz Kızı ayak paletleriyle hiç durmadan 9 saat yüzerek, 17 Nisan 2021 tarihinde küresel iklim krizi ve okyanus kirliliğine ithafen kişisel olarak ürettiği ve geliştirdiği bu alandaki kendi rekorlarını 3. kez kırmış oldu. Merle ikinci rekorunu 20 Ağustos tarihinde 20km’de kırarak geliştirmişti.

Küresel İklim Krizi konularında çevre aktivisti olarak Okyanus Elçisi ve Dünya Temizlik Günü Elçisi ve avukatı olan MerleLiivand, çevrecilik ve denizlerimiz adına insanlık, doğa ve dünyamız için çok önemli gönüllü hizmetler veriyor.

Hayatının tutkusu olan yüzme sporunu, okyanusları, denizleri ve doğal hayatı korumak adına gönüllü aktivitelerle güçlendirerek insanların küresel iklim krizi üzerindeki etkisine, denizlerimizi, doğal yaşamı ve dünyayı tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekmek adına hayatını adadı.

Merle Estonya'da ve dünyada kendisini su dünyası yaşamını ve tutkusunu hiç durmadan araştırmaya ve keşfetmeye adayan Modern Hayat Deniz Kızı ve Buz Prensesi olarak tanınır.

Merle'nin uzun ve tutku dolu çevresel aktivistlik sicilinin doğal bir sonucu olan başarılarla dolu hayatında sürdürülebilir çabalar yürüterek ülke ve yerel yönetimler, üniversiteler, kurum – kuruluşlar ve işletmelerle işbirliği yapmanın değerine paha biçilemez.”



