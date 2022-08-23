Ersin Tatar: Ambargolar için ciddi bir mücadele veriyoruz

Tatar, “Uluslararası turnuvalarda sporcularımız başarılı, ambargoları kaldırmak için mücadeleyi hep birlikte veriyoruz…Türkiye ile birlikte bazı formüller üretmek için çalışmalarımız var” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT 1’de katıldığı özel yayında gazetecilerin spor ambargolarına ilişkin soruları yanıtladı…Tatar, “Uluslararası turnuvalarda sporcularımız başarılı, ambargoları kaldırmak için mücadeleyi hep birlikte veriyoruz…Türkiye ile birlikte bazı formüller üretmek için çalışmalarımız var…Uluslararası organizasyonlarda BM üyesi olup olunmadığına bakıyorlar bu da bizim için sıkıntı yaratıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı spor Komitesinde de dışa açılım konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Tatar, her yerde bizim gençlerimiz var bu ambargoların doğru olmadığını herkes biliyor.

