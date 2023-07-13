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Ekmekçi: Gençlerimiz bize uygulanan ambargoya bir tokat atıyorlar

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KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, KKTC’nin dünyadan izole edilen ve ciddi şekilde spor ambargosuna maruz kalan bir ülke olduğunu söyleyerek Kıbrıslı Türk gençlerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi

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Ekmekçi: Gençlerimiz bize uygulanan ambargoya bir tokat atıyorlar
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Trabzon’da KTFF adına Anadolu Ajansı’na konuşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi gençler için bu tür organizasyonların önemli olduğuna işaret etti.
"KKTC dünyadan izole edilen ve ciddi şekilde spor ambargosuna maruz kalan bir ülke" diyen Ekmekçi, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla gençlerimiz için yurtdışı temasları son derece önemli ve bu fırsatları her zaman yakalayamıyoruz. Trabzonspor Kulübü bizleri davet etti, biz de U-12 karmamızla Trabzon’a geldik. Trabzonspor’un akademilerinin başındaki efsane futbolcusu Necati Özçağlayan bu fırsatı yarattı. Çocuklarımız ve hocalarımız için son derece önemli bir imkan."

Kıbrıslı Türk gençlerin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ekmekçi, "KKTC'nin dışarı açılan en önemli kapısı Türkiye. Dünyanın diğer ülkelerinin çok da umurunda değil Kıbrıslı Türklerin yaşamış olduğu spor ambargosu. Dolayısıyla bunu üst yapılarda, A takımlar düzeyinde yapamıyoruz belki ama 12-14-16 yaş kategorilerinde bu tür temasları arttırabiliriz.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adına her türlü etkinlikte, her türlü faaliyette Kıbrıslı Türk gençlerinin de olduğunu unutmayalım. Kanunen, hukuki olarak siyasal olarak hiçbir engel yok aslında önümüzde. UEFA, FIFA engeli yok.
Dolayısıyla altyapı kategorilerinde bu tür faaliyetlere katılabilir gençlerimiz.
Biz Kıbrıs'ta her türlü etkinliği yapmaya, Türkiye'den gelecek olan da her türlü davete katılmaya hazırız.
Bu tür etkinliklerde aslında gençlerimiz bize uygulanan ambargoya bir tokat atıyorlar, bir tepki gösteriyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu, çabası bizim için görülmeye değer ve her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.
 
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