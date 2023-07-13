Millilerimiz grubunu 5.ci tamamladı

KKTC U18 Erkek Hentbol Milli Takımı’nın İtalya/Teramo’daki “INTERAMNIA WORLD CUP”daki mücadelesini tamamladı.

Millilerimiz grubundaki maçlarını dün oynanan maçlardan sonra tamamladı. Önceki gün grubundaki ikinci İtalya takımı H.C CıttasS.Sngelo takımını 13-9 rahat bir skorla yenen millilerimiz., ardından oynadığı Brezilya Hercules takımına 20-11 kaybetti.

Dün grubundaki son maçında Andorra Serradells takımıyla 14-14 berabere kalan millilerimiz, grubunda 9 takım arasında averajla 5 ci oldu. Bugün dinlenecek olan takımımız cumartesi sabah Kıbrıs’a hareket edecek.

