Millilerimiz grubunu 5.ci tamamladı

KKTC U18 Erkek Hentbol Milli Takımı’nın İtalya/Teramo’daki “INTERAMNIA WORLD CUP”daki mücadelesini tamamladı.
Millilerimiz grubundaki maçlarını dün oynanan maçlardan sonra tamamladı. Önceki gün grubundaki ikinci İtalya takımı H.C CıttasS.Sngelo takımını 13-9 rahat bir skorla yenen millilerimiz., ardından oynadığı Brezilya Hercules takımına 20-11 kaybetti.
Dün grubundaki son maçında Andorra Serradells takımıyla 14-14 berabere kalan millilerimiz, grubunda 9 takım arasında averajla 5 ci oldu. Bugün dinlenecek olan takımımız cumartesi sabah Kıbrıs’a hareket edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.