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Millilerimiz grubunu 5.ci tamamladı

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Millilerimiz grubunu 5.ci tamamladı
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KKTC U18 Erkek Hentbol Milli Takımı’nın İtalya/Teramo’daki “INTERAMNIA WORLD CUP”daki mücadelesini tamamladı.
Millilerimiz grubundaki maçlarını dün oynanan maçlardan sonra tamamladı. Önceki gün grubundaki ikinci İtalya takımı H.C CıttasS.Sngelo takımını 13-9 rahat bir skorla yenen millilerimiz., ardından oynadığı Brezilya Hercules takımına 20-11 kaybetti.
Dün grubundaki son maçında Andorra Serradells takımıyla 14-14 berabere kalan millilerimiz, grubunda 9 takım arasında averajla 5 ci oldu. Bugün dinlenecek olan takımımız cumartesi sabah Kıbrıs’a hareket edecek.
 
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